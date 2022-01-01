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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:22
Как побороть постоянные отлупы оплат в интернете? Поддержка говорит что на той стороне отмена, у меня всё ок. Другими картами нормально платится! В основном, там где через гугл пэй.
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:24
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