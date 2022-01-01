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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:22

Как побороть постоянные отлупы оплат в интернете? Поддержка говорит что на той стороне отмена, у меня всё ок. Другими картами нормально платится! В основном, там где через гугл пэй.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:24

  mihasik написав:Как побороть постоянные отлупы оплат в интернете? Поддержка говорит что на той стороне отмена, у меня всё ок. Другими картами нормально платится! В основном, там где через гугл пэй.

Никак
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:35

Re: О.Bank

Напомните, плз, по о.карте п2п за кредитные = вылет из грейса?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:10

dr_morgenstern
Я когда-то давно так влетел на КБО - не разбираясь, гасил сразу СЭПом (полностью долг и сверху сумма списания). И влетел на 1% от суммы перевода (как за свои) вместо 4% (как за кредитные)...
Vorlon
 
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  #<1 ... 95969798
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