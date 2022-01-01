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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:22

Как побороть постоянные отлупы оплат в интернете? Поддержка говорит что на той стороне отмена, у меня всё ок. Другими картами нормально платится! В основном, там где через гугл пэй.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:24

  mihasik написав:Как побороть постоянные отлупы оплат в интернете? Поддержка говорит что на той стороне отмена, у меня всё ок. Другими картами нормально платится! В основном, там где через гугл пэй.

Никак
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:35

Re: О.Bank

Напомните, плз, по о.карте п2п за кредитные = вылет из грейса?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:10

dr_morgenstern
Я когда-то давно так влетел на КБО - не разбираясь, гасил сразу СЭПом (полностью долг и сверху сумма списания). И влетел на 1% от суммы перевода (как за свои) вместо 4% (как за кредитные)...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:49

Re: О.Bank

Поделитесь лайфхаком, как определить сумму в грейсе?
В приложении какая-то подстава: указано 12,6% от реальной. Предполагаю, что если конкретная сумма нигде не демонстрируется, то придется использовать сразу несколько способов:
1) фиксировать долг по состоянию на рд
2) вычислять по мин.платежу, деленному на 0,05
3) теребить поддержку
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:00

Re: О.Bank

Жмяк по карті
Скрол до низу
Жмяк по Деталі
Скрол до низу
Платіж для виконання умов...
І пам'ятайте, що у кожного -- своя РД
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:42

  Amethyst написав:Жмяк по карті
Скрол до низу
Жмяк по Деталі
Скрол до низу
Платіж для виконання умов...
І пам'ятайте, що у кожного -- своя РД

То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:02

  Bosstone написав:
  Amethyst написав:Жмяк по карті
Скрол до низу
Жмяк по Деталі
Скрол до низу
Платіж для виконання умов...
І пам'ятайте, що у кожного -- своя РД

То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.

Лично я ни разу с ошибками указанной там суммы не сталкивался.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:15

Все так. Но возможна такая ситуация, что есть оплата которая не вошла в грейс и на нее капают проценты. Ее погашение банк проводит в самую последнюю очередь. Поэтому банк будет показывать сумму в грейсе, и она будет правильной, , но лучше в такой ситуации вывести карту в ноль и прекратить начисление процентов.
WallNutPen
 
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