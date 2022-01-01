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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:22
Как побороть постоянные отлупы оплат в интернете? Поддержка говорит что на той стороне отмена, у меня всё ок. Другими картами нормально платится! В основном, там где через гугл пэй.
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mihasik
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:24
mihasik написав:
Как побороть постоянные отлупы оплат в интернете? Поддержка говорит что на той стороне отмена, у меня всё ок. Другими картами нормально платится! В основном, там где через гугл пэй.
Никак
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ingtrans
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Додано: Нед 22 тра, 2022 13:35
Напомните, плз, по о.карте п2п за кредитные = вылет из грейса?
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dr_morgenstern
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:10
dr_morgenstern
Я когда-то давно так влетел на КБО - не разбираясь, гасил сразу СЭПом (полностью долг и сверху сумма списания). И влетел на 1% от суммы перевода (как за свои) вместо 4% (как за кредитные)...
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Vorlon
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:49
Поделитесь лайфхаком, как определить сумму в грейсе?
В приложении какая-то подстава: указано 12,6% от реальной. Предполагаю, что если конкретная сумма нигде не демонстрируется, то придется использовать сразу несколько способов:
1) фиксировать долг по состоянию на рд
2) вычислять по мин.платежу, деленному на 0,05
3) теребить поддержку
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Bosstone
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Додано: Вів 07 чер, 2022 18:00
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Платіж для виконання умов...
І пам'ятайте, що у кожного -- своя РД
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Amethyst
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:42
Amethyst написав:
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Скрол до низу
Платіж для виконання умов...
І пам'ятайте, що у кожного -- своя РД
То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.
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Bosstone
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Додано: Вів 07 чер, 2022 20:02
Bosstone написав: Amethyst написав:
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Скрол до низу
Платіж для виконання умов...
І пам'ятайте, що у кожного -- своя РД
То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.
Лично я ни разу с ошибками указанной там суммы не сталкивался.
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ingtrans
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Додано: Вів 07 чер, 2022 20:15
Все так. Но возможна такая ситуация, что есть оплата которая не вошла в грейс и на нее капают проценты. Ее погашение банк проводит в самую последнюю очередь. Поэтому банк будет показывать сумму в грейсе, и она будет правильной, но этой суммы там не будет. И лучше в такой ситуации вывести карту в ноль и прекратить начисление процентов.
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WallNutPen
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:40
Bosstone написав:
То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.
А как определили сумму долга на РД?
В курсе ведь что остаток на карте плохой ориентир для этого?
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Aps
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