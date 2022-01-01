В курсе, там все провелось до РД. В старой веб-версии проверил по дате проводки и отсутствию непроведенных операций.
Оказалось, что частично выпал из грейса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 чер, 2022 13:43
В курсе, там все провелось до РД. В старой веб-версии проверил по дате проводки и отсутствию непроведенных операций.
Оказалось, что частично выпал из грейса.
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