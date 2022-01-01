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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:43

  Aps написав:
  Bosstone написав:То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.


А как определили сумму долга на РД?
В курсе ведь что остаток на карте плохой ориентир для этого?

В курсе, там все провелось до РД. В старой веб-версии проверил по дате проводки и отсутствию непроведенных операций.
Оказалось, что частично выпал из грейса.
Bosstone
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 21.04.10
Подякував: 760 раз.
Подякували: 273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:58

  Bosstone написав:Оказалось, что частично выпал из грейса.

Якщо не секрет - як випали?
KVV
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:24

KVV Переводом
Bosstone
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 21.04.10
Подякував: 760 раз.
Подякували: 273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:41

Підняли кредлім 33->50.
KVV
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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  #<1 ... 96979899
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