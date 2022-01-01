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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 чер, 2022 13:43
Aps написав: Bosstone написав:
То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.
А как определили сумму долга на РД?
В курсе ведь что остаток на карте плохой ориентир для этого?
В курсе, там все провелось до РД. В старой веб-версии проверил по дате проводки и отсутствию непроведенных операций.
Оказалось, что частично выпал из грейса.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:58
Bosstone написав:
Оказалось, что частично выпал из грейса.
Якщо не секрет - як випали?
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:24
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Додано: Вів 19 лип, 2022 13:41
Підняли кредлім 33->50.
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