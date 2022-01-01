RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:43

  Aps написав:
  Bosstone написав:То есть, там всегда правильная сумма? А то у меня там в 8 раз меньше, чем должно быть, если судить по сумме долга на РД.


А как определили сумму долга на РД?
В курсе ведь что остаток на карте плохой ориентир для этого?

В курсе, там все провелось до РД. В старой веб-версии проверил по дате проводки и отсутствию непроведенных операций.
Оказалось, что частично выпал из грейса.
Bosstone
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 21.04.10
Подякував: 760 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:58

  Bosstone написав:Оказалось, что частично выпал из грейса.

Якщо не секрет - як випали?
KVV
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:24

KVV Переводом
Bosstone
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 21.04.10
Подякував: 760 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:41

Підняли кредлім 33->50.
KVV
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:31

  KVV написав:Підняли кредлім 33->50.

25->50
ScaryBee
 
Повідомлень: 58
З нами з: 27.06.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 96979899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, candidat, chelavek, IDAN, Lost, novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 197, 198, 199
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1989 1215110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 20:53
WallNutPen
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
5 1203
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 15:56
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.