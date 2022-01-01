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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:10

  ScaryBee написав:
  sens написав:З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК :!:

нічого він не дає. 0.

75
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:14

  sens написав:
  ScaryBee написав:
  sens написав:З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК :!:

нічого він не дає. 0.

75

старовірам
ScaryBee
 
Повідомлень: 62
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  #<1 ... 979899100
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