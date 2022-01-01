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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 12:14
sens написав: ScaryBee написав: sens написав:
З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК
нічого він не дає. 0.
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