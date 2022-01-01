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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

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О.Bank 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:10

  ScaryBee написав:
  sens написав:З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК :!:

нічого він не дає. 0.

75
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:14

  sens написав:
  ScaryBee написав:
  sens написав:З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК :!:

нічого він не дає. 0.

75

старовірам
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 19:48

Re: О.Bank

  sens написав:З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК :!:

IDEA 75k
PRIVAT 0k
Так що Приват взагалі мало кому наливає ліміт
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 05:30

Re: О.Bank

Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 06:56

  BBC написав:
  sens написав:З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК :!:

IDEA 75k
PRIVAT 0k
Так що Приват взагалі мало кому наливає ліміт
я закрив сам,бо страхівки і не прозорі умови обслуговування
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 06:57

  Кочевник написав:Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.

Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:04

  sens написав:
  Кочевник написав:Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.

Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067

094. Починаю вводити 094... і відразу свариться, що код невірний.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:07

  sens написав:
  Кочевник написав:Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.

Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067

094- конгвертивный(кривой) от интертелекома.Прямые перевели в укртелеком под "3моб" и SIP остались
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:03

  Кочевник написав:Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.

не тільки бублік.
як воно ще живе?
«Інтертелеком» - національний оператор мобільного зв'язку, який надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку за технологією CDMA та безлімітний 3G інтернет на швидкості до 14,7 Мбіт/с в Одеській області, а також послуги протоколу SIP в інших регіонах України.
національний в одеській області
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:06

  sens написав:
  Кочевник написав:Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.

Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067

то для цих є застосунки операторів, які дають поповнити через g-pay з кешбеками та іншим. Немає сенсу гратися з бубликами і гадати візьме воно комісію чи ні.
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