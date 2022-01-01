|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 12:14
sens написав: ScaryBee написав: sens написав:
З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК
нічого він не дає. 0.
75
старовірам
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лип, 2022 19:48
sens написав:
З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК
IDEA 75k
PRIVAT 0k
Так що Приват взагалі мало кому наливає ліміт
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14363
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 лип, 2022 05:30
Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2203
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 06:56
BBC написав: sens написав:
З.І. найбільший ліміт поки дає ПРИВАТБАНК
IDEA 75k
PRIVAT 0k
Так що Приват взагалі мало кому наливає ліміт
я закрив сам,бо страхівки і не прозорі умови обслуговування
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 06:57
Кочевник написав:
Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.
Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 07:04
sens написав: Кочевник написав:
Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.
Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067
094. Починаю вводити 094... і відразу свариться, що код невірний.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2203
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 07:07
sens написав: Кочевник написав:
Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.
Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067
094- конгвертивный(кривой) от интертелекома.Прямые перевели в укртелеком под "3моб" и SIP остались
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6828
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1356 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 25 лип, 2022 13:03
Кочевник написав:
Бублік якійсь каліч
. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.
не тільки бублік.
як воно ще живе?
«Інтертелеком» - національний оператор мобільного зв'язку, який надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку за технологією CDMA та безлімітний 3G інтернет на швидкості до 14,7 Мбіт/с в Одеській області, а також послуги протоколу SIP в інших регіонах України.
національний в одеській області
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 13:06
sens написав: Кочевник написав:
Бублік якійсь каліч. Не вміє поповнити з додатку номер перенесений з Інтертелекома.
Це прямий міський чи 094? У мене пару додатків в смартфон якими я поповнюю 050,063,067
то для цих є застосунки
операторів, які дають поповнити через g-pay з кешбеками та іншим. Немає сенсу гратися з бубликами і гадати візьме воно комісію чи ні.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2036
|1224742
|
|
|5
|1296
|
|