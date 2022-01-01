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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:10

Re: О.Bank

Який кешбек з бубліка?

Інші додатки - Спорт, Алла, Котик, Ізя успішно поповнюють портований номер.
Кочевник
 
Повідомлень: 2231
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Подякував: 366 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:32

З'явилися подробиці про новий бублик. Як на мене, то трохи черствий.
klug
 
Повідомлень: 7626
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 22:13

Оплата мобильного из приложения проходит как покупка или как перевод?
Earth Citizen
 
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 07:30

Re: О.Bank

Купівля.
Кочевник
 
Повідомлень: 2231
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Подякував: 366 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:59

Прокинувся О, так би мовити, "банк" і додав 10К ліміту.
nickvp
 
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Подякував: 16 раз.
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  #<1 ... 9899100101
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