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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:10
Який кешбек з бубліка?
Інші додатки - Спорт, Алла, Котик, Ізя успішно поповнюють портований номер.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:32
З'явилися подробиці
про новий бублик. Як на мене, то трохи черствий.
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klug
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Додано: Нед 04 вер, 2022 22:13
Оплата мобильного из приложения проходит как покупка или как перевод?
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Додано: Пон 05 вер, 2022 07:30
Купівля.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:59
Прокинувся О, так би мовити, "банк" і додав 10К ліміту.
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nickvp
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Додано: Суб 22 жов, 2022 00:38
nickvp написав:
Прокинувся О, так би мовити, "банк" і додав 10К ліміту.
Аналогічно сьогодні і мені. Але тепер придумати, як його використовувати. Кешбек же наче не відновили
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