О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:10
Який кешбек з бубліка?
Інші додатки - Спорт, Алла, Котик, Ізя успішно поповнюють портований номер.
Кочевник
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:32
З'явилися
подробиці
про новий бублик. Як на мене, то трохи черствий.
klug
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Додано: Нед 04 вер, 2022 22:13
Оплата мобильного из приложения проходит как покупка или как перевод?
Earth Citizen
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Додано: Пон 05 вер, 2022 07:30
Купівля.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:59
Прокинувся О, так би мовити, "банк" і додав 10К ліміту.
nickvp
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Додано: Суб 22 жов, 2022 00:38
nickvp написав:
Прокинувся О, так би мовити, "банк" і додав 10К ліміту.
Аналогічно сьогодні і мені. Але тепер придумати, як його використовувати. Кешбек же наче не відновили
1finanсier
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Додано: Суб 22 жов, 2022 07:34
Это выглядит совсем странненько.
Был лимит 5к, стал 15к, но даже из старых 5к не использовались, т.к. кешбека не было и потребностей тоже. Зачем на неактивную карту наливать лимит? Чтобы что?
idealstorm
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Додано: Суб 22 жов, 2022 10:17
idealstorm написав:
Это выглядит совсем странненько.
Был лимит 5к, стал 15к, но даже из старых 5к не использовались, т.к. кешбека не было и потребностей тоже.
Зачем на неактивную карту наливать лимит? Чтобы что?
Чтобы Алле соточку не платить;)
mihasik
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