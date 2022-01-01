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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:10

Re: О.Bank

Який кешбек з бубліка?

Інші додатки - Спорт, Алла, Котик, Ізя успішно поповнюють портований номер.
Кочевник
 
Повідомлень: 2232
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:32

З'явилися подробиці про новий бублик. Як на мене, то трохи черствий.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 22:13

Оплата мобильного из приложения проходит как покупка или как перевод?
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 07:30

Re: О.Bank

Купівля.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:59

Прокинувся О, так би мовити, "банк" і додав 10К ліміту.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 00:38

  nickvp написав:Прокинувся О, так би мовити, "банк" і додав 10К ліміту.

Аналогічно сьогодні і мені. Але тепер придумати, як його використовувати. Кешбек же наче не відновили
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:34

Это выглядит совсем странненько.
Был лимит 5к, стал 15к, но даже из старых 5к не использовались, т.к. кешбека не было и потребностей тоже.
Зачем на неактивную карту наливать лимит? Чтобы что?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 10:17

  idealstorm написав:Это выглядит совсем странненько.
Был лимит 5к, стал 15к, но даже из старых 5к не использовались, т.к. кешбека не было и потребностей тоже.
Зачем на неактивную карту наливать лимит? Чтобы что?

Чтобы Алле соточку не платить;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:27

Хто ставив нову версію О.банк, не підкажете, там є можливість відновлення\відображення CVV по картці? Як взагалі вам нова версія, є додаткові можливості, чи тільки новий дизайн? Рейтинг в гугл плей щось не дуже :)
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 23:04

  dim.ua написав:Хто ставив нову версію О.банк, не підкажете, там є можливість відновлення\відображення CVV по картці? Як взагалі вам нова версія, є додаткові можливості, чи тільки новий дизайн? Рейтинг в гугл плей щось не дуже :)

Наскільки я розумію там версія лише для нових клієнтів. Старому клієнту там не дає авторизуватись а відразу намагається запустити процес замовлення нової картки при ідентифікації через дії. І хоча дія надає банку інформацію про податковий номер вже існуючого клієнта - додаток ніяк на це не реагує і пропонує надалі сканувати документи для замовлення нової картки. На цьому етапі я процес зупинив. А наступного дня прилетіло смс що картка вже майже ваша то чому ж ви не скануєте документи. Отже як на мене мутно все і не логічно дуже
Alien
 
Повідомлень: 789
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