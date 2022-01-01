Який кешбек з бубліка?
Інші додатки - Спорт, Алла, Котик, Ізя успішно поповнюють портований номер.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:10
Re: О.Bank
Який кешбек з бубліка?
Інші додатки - Спорт, Алла, Котик, Ізя успішно поповнюють портований номер.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:32
З'явилися
Додано: Нед 04 вер, 2022 22:13
Оплата мобильного из приложения проходит как покупка или как перевод?
Додано: Пон 05 вер, 2022 07:30
Re: О.Bank
Купівля.
Додано: Суб 22 жов, 2022 00:38
Додано: Суб 22 жов, 2022 07:34
Это выглядит совсем странненько.
Был лимит 5к, стал 15к, но даже из старых 5к не использовались, т.к. кешбека не было и потребностей тоже.
Зачем на неактивную карту наливать лимит? Чтобы что?
Додано: Суб 22 жов, 2022 10:17
Додано: Сер 26 жов, 2022 22:27
Хто ставив нову версію О.банк, не підкажете, там є можливість відновлення\відображення CVV по картці? Як взагалі вам нова версія, є додаткові можливості, чи тільки новий дизайн? Рейтинг в гугл плей щось не дуже
Додано: Сер 26 жов, 2022 23:04
Наскільки я розумію там версія лише для нових клієнтів. Старому клієнту там не дає авторизуватись а відразу намагається запустити процес замовлення нової картки при ідентифікації через дії. І хоча дія надає банку інформацію про податковий номер вже існуючого клієнта - додаток ніяк на це не реагує і пропонує надалі сканувати документи для замовлення нової картки. На цьому етапі я процес зупинив. А наступного дня прилетіло смс що картка вже майже ваша то чому ж ви не скануєте документи. Отже як на мене мутно все і не логічно дуже
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