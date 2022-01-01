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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:04

Re: О.Bank

  dim.ua написав:Хто ставив нову версію О.банк, не підкажете, там є можливість відновлення\відображення CVV по картці?

CVV можна побачити
  Alien написав:Наскільки я розумію там версія лише для нових клієнтів.

Вже ні. Коли додаток став доступним для всіх, теж не зміг зайти, але через кілька днів телефонували з банку запитати чому не користуюся новим додатком, сказав що не можу зайти, порадили пробувати знову - вже заходить. Зразу автоматично створилася додаткова віртуалка до О.Карти Visa 03/27. По факту нічого цікавого в новому додатку не знайшов: сильно не шукав, але не можу знайти навіть історію операцій і суму для погашення в пільговому періоді. Поповнення з іншої картки теж не зробили. Поки не будуть обмежувати функціональність старого додатка, буду користуватися старим. Можливо в майбутньому новий будуть допилювати, а старий обмежувати, як в Альфі.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:27

Re: О.Bank

Але дебіли в тому бубліку. Починати новий додаток, коли старий нормально не дороблений.
А для існуючих кліентів робити авторизацію за смс + дія підпісь(!!!) + додатково ще крутити носом в селфі. І все одно "фото не подобається".
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  #<1 ... 99100101102
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