CVV можна побачити
Вже ні. Коли додаток став доступним для всіх, теж не зміг зайти, але через кілька днів телефонували з банку запитати чому не користуюся новим додатком, сказав що не можу зайти, порадили пробувати знову - вже заходить. Зразу автоматично створилася додаткова віртуалка до О.Карти Visa 03/27. По факту нічого цікавого в новому додатку не знайшов: сильно не шукав, але не можу знайти навіть історію операцій і суму для погашення в пільговому періоді. Поповнення з іншої картки теж не зробили. Поки не будуть обмежувати функціональність старого додатка, буду користуватися старим. Можливо в майбутньому новий будуть допилювати, а старий обмежувати, як в Альфі.