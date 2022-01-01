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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:04

Re: О.Bank

  dim.ua написав:Хто ставив нову версію О.банк, не підкажете, там є можливість відновлення\відображення CVV по картці?

CVV можна побачити
  Alien написав:Наскільки я розумію там версія лише для нових клієнтів.

Вже ні. Коли додаток став доступним для всіх, теж не зміг зайти, але через кілька днів телефонували з банку запитати чому не користуюся новим додатком, сказав що не можу зайти, порадили пробувати знову - вже заходить. Зразу автоматично створилася додаткова віртуалка до О.Карти Visa 03/27. По факту нічого цікавого в новому додатку не знайшов: сильно не шукав, але не можу знайти навіть історію операцій і суму для погашення в пільговому періоді. Поповнення з іншої картки теж не зробили. Поки не будуть обмежувати функціональність старого додатка, буду користуватися старим. Можливо в майбутньому новий будуть допилювати, а старий обмежувати, як в Альфі.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:27

Re: О.Bank

Але дебіли в тому бубліку. Починати новий додаток, коли старий нормально не дороблений.
А для існуючих кліентів робити авторизацію за смс + дія підпісь(!!!) + додатково ще крутити носом в селфі. І все одно "фото не подобається".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:17

Re: О.Bank

Свои вывести без комиссии никак?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:03

Re: О.Bank

селфi з носом за 2днi
не змiг
мазохiзм :)
v57
 
Повідомлень: 3070
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Подякував: 133 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:25

  mihasik написав:Свои вывести без комиссии никак?


https://obank.com.ua/sites/default/files/pdf/tarify.pdf
19. Безготівковий разовий переказ коштів з картки (рахунку):
19.6, 19.7: Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок
в попередньому місяці від 5 000,00 грн

Достаточно набить покупок на 5000грн - и в следующем месяце можно без комиссии все вывести, хоть на счет, хоть на карту.
wildlynx
 
Повідомлень: 155
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:49

  v57 написав:селфi з носом за 2днi
не змiг
мазохiзм :)

Аналогично
Ромасик
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Повідомлень: 5458
З нами з: 30.03.15
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:07

  wildlynx написав:
  mihasik написав:Свои вывести без комиссии никак?


https://obank.com.ua/sites/default/files/pdf/tarify.pdf
19. Безготівковий разовий переказ коштів з картки (рахунку):
19.6, 19.7: Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок
в попередньому місяці від 5 000,00 грн

Достаточно набить покупок на 5000грн - и в следующем месяце можно без комиссии все вывести, хоть на счет, хоть на карту.

Карта на полке уже три месяца.
Через депо?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:53

Re: О.Bank

За свои на карте уже нет %?
В тарифах есть, но ни в конце месяца, ни в рд, не начислили.
mihasik
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Повідомлень: 1190
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