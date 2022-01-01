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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:22

  mihasik написав:кб возвращать не собираются, ничего не слышно? Лимита налили больше довоенного, а тратить даже неинтересно...

1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
https://ideabank.ua/uk/news/100-hrn-za-pershu-tranzaktsiyu-ta-15-keshbeku-za-vsi-rozrakhunky-startuvala-aktsiya-bezmezhna
Bosstone
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 21.04.10
Подякував: 765 раз.
Подякували: 284 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:33

  Bosstone написав:1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)

Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
Alien
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 12.01.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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  #<1 ... 100101102103
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