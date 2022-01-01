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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:22
mihasik написав:
кб возвращать не собираются, ничего не слышно? Лимита налили больше довоенного, а тратить даже неинтересно...
1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)https://ideabank.ua/uk/news/100-hrn-za-pershu-tranzaktsiyu-ta-15-keshbeku-za-vsi-rozrakhunky-startuvala-aktsiya-bezmezhna
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:33
Bosstone написав:
1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
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