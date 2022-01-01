О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:22
mihasik написав:
кб возвращать не собираются, ничего не слышно? Лимита налили больше довоенного, а тратить даже неинтересно...
1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
https://ideabank.ua/uk/news/100-hrn-za-pershu-tranzaktsiyu-ta-15-keshbeku-za-vsi-rozrakhunky-startuvala-aktsiya-bezmezhna
Bosstone
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:33
Bosstone написав:
1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
Alien
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:06
Alien написав:
Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
Дивно, я не новачок, колись при встановленні O.Bank2.0 автоматично добавилася OК+ до наявної ОК, нещодавно прийшло повідомлення в вайбер про акцію, підтримка пише що якщо було повідомлення, значить беру участь.
Пансер
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