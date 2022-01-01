RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:22

  mihasik написав:кб возвращать не собираются, ничего не слышно? Лимита налили больше довоенного, а тратить даже неинтересно...

1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
https://ideabank.ua/uk/news/100-hrn-za-pershu-tranzaktsiyu-ta-15-keshbeku-za-vsi-rozrakhunky-startuvala-aktsiya-bezmezhna
Bosstone
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 21.04.10
Подякував: 765 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:33

  Bosstone написав:1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)

Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
Alien
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 12.01.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:06

Re: О.Bank

  Alien написав:Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків


Дивно, я не новачок, колись при встановленні O.Bank2.0 автоматично добавилася OК+ до наявної ОК, нещодавно прийшло повідомлення в вайбер про акцію, підтримка пише що якщо було повідомлення, значить беру участь.
Пансер
 
Повідомлень: 288
З нами з: 22.09.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:46

  Bosstone написав:
  mihasik написав:кб возвращать не собираются, ничего не слышно? Лимита налили больше довоенного, а тратить даже неинтересно...

1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
https://ideabank.ua/uk/news/100-hrn-za-pershu-tranzaktsiyu-ta-15-keshbeku-za-vsi-rozrakhunky-startuvala-aktsiya-bezmezhna


а кредитный лимит они охотно насыпают?
Я так понимаю карта только виртуальная? Без пластика?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 19.03.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:56

Re: О.Bank

Так, картка віртуальна.
Кочевник
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:10

  Пансер написав:
  Alien написав:Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків


Дивно, я не новачок, колись при встановленні O.Bank2.0 автоматично добавилася OК+ до наявної ОК, нещодавно прийшло повідомлення в вайбер про акцію, підтримка пише що якщо було повідомлення, значить беру участь.

Скільки у вас кредитних карток з лімітом? Одна Окард? А ОК+ це допка до неї? То виходить у вас немає іншої кредитки крім єдиної що приймає участь у акції з кешбеком.
Ну а я написавши про новачків погарячкув. В реальності обмеження в умовах звучить так:
не виплачується...якщо у Період проведення Акції Учасник оформив О.Картка+ у мобільному
додатку O.Bank 2.0, маючи інший діючий кредитно-картковий договір
Організатора з установленим кредитним лімітом
Alien
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 12.01.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:13

А как у них это работает?
У О.Bank своя реферальная программа
у О.Bank 2.0 - своя

Як заробити з O.Bank?
👉 Встановіть додаток і зареєструйтесь
👉 Активуйте картку у додатку
👉 Отримайте бонус 50 грн

🔥 Додатково отримаєте винагороду у розмірі 50 грн, якщо в перші 30 днів скористуєтесь кредитним лімітом на суму від 200 грн

Умови детальніше: https://obank.com.ua/sites/default/file ... efprog.pdf
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 19.03.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 100101102103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 619, 620, 621
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
6200 2459111
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 14:03
Sense Bank
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1027)
12.02.2023 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.