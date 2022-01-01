Alien написав:Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
Дивно, я не новачок, колись при встановленні O.Bank2.0 автоматично добавилася OК+ до наявної ОК, нещодавно прийшло повідомлення в вайбер про акцію, підтримка пише що якщо було повідомлення, значить беру участь.
Alien написав:Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
Дивно, я не новачок, колись при встановленні O.Bank2.0 автоматично добавилася OК+ до наявної ОК, нещодавно прийшло повідомлення в вайбер про акцію, підтримка пише що якщо було повідомлення, значить беру участь.
Скільки у вас кредитних карток з лімітом? Одна Окард? А ОК+ це допка до неї? То виходить у вас немає іншої кредитки крім єдиної що приймає участь у акції з кешбеком. Ну а я написавши про новачків погарячкув. В реальності обмеження в умовах звучить так:
не виплачується...якщо у Період проведення Акції Учасник оформив О.Картка+ у мобільному додатку O.Bank 2.0, маючи інший діючий кредитно-картковий договір Організатора з установленим кредитним лімітом