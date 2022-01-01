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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:22

  mihasik написав:кб возвращать не собираются, ничего не слышно? Лимита налили больше довоенного, а тратить даже неинтересно...

1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
https://ideabank.ua/uk/news/100-hrn-za-pershu-tranzaktsiyu-ta-15-keshbeku-za-vsi-rozrakhunky-startuvala-aktsiya-bezmezhna
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:33

  Bosstone написав:1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)

Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:06

Re: О.Bank

  Alien написав:Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків


Дивно, я не новачок, колись при встановленні O.Bank2.0 автоматично добавилася OК+ до наявної ОК, нещодавно прийшло повідомлення в вайбер про акцію, підтримка пише що якщо було повідомлення, значить беру участь.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:46

  Bosstone написав:
  mihasik написав:кб возвращать не собираются, ничего не слышно? Лимита налили больше довоенного, а тратить даже неинтересно...

1,5% за покупки от 50 грн. (только по цифровой ОК+)
https://ideabank.ua/uk/news/100-hrn-za-pershu-tranzaktsiyu-ta-15-keshbeku-za-vsi-rozrakhunky-startuvala-aktsiya-bezmezhna


а кредитный лимит они охотно насыпают?
Я так понимаю карта только виртуальная? Без пластика?
emeta
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Повідомлень: 2239
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:56

Re: О.Bank

Так, картка віртуальна.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:10

  Пансер написав:
  Alien написав:Угу i за умовами якщо в тебе вже є кредитка і ти відкрив "плюс" то в акції ти участі не приймаєш. Такий собі кешбек розрахований на новачків


Дивно, я не новачок, колись при встановленні O.Bank2.0 автоматично добавилася OК+ до наявної ОК, нещодавно прийшло повідомлення в вайбер про акцію, підтримка пише що якщо було повідомлення, значить беру участь.

Скільки у вас кредитних карток з лімітом? Одна Окард? А ОК+ це допка до неї? То виходить у вас немає іншої кредитки крім єдиної що приймає участь у акції з кешбеком.
Ну а я написавши про новачків погарячкув. В реальності обмеження в умовах звучить так:
не виплачується...якщо у Період проведення Акції Учасник оформив О.Картка+ у мобільному
додатку O.Bank 2.0, маючи інший діючий кредитно-картковий договір
Організатора з установленим кредитним лімітом
Alien
 
Повідомлень: 1347
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:13

А как у них это работает?
У О.Bank своя реферальная программа
у О.Bank 2.0 - своя

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emeta
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этап селфи непреодолим
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:52

  v57 написав:этап селфи непреодолим


Преодолим с трудом, но обидно когда после всех этих экзекуций с тыканьем носом в квадратик, ты выходишь из приложения, входишь снова по коду, а тебя опять начинают идентифицировать через ДІЮ и опять просят делать селфи для идентификации :evil:
emeta
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