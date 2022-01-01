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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:54

Re: О.Bank

O.Bank v2 что-то есть полезное?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:08

  vpchelko написав:O.Bank v2 что-то есть полезное?

cvv карток. Це все з корисного.
Кочевник
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 16.02.17
Подякував: 376 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:40

Re: О.Bank

У них есть двойная конвертация, если евро платить/снимать?
mihasik
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Повідомлень: 1269
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Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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