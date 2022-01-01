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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:54
O.Bank v2 что-то есть полезное?
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vpchelko
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:08
vpchelko написав:
O.Bank v2 что-то есть полезное?
cvv карток. Це все з корисного.
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Кочевник
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Додано: Вів 21 лют, 2023 11:40
У них есть двойная конвертация, если евро платить/снимать?
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mihasik
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