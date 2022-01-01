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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:54
Re: О.Bank
O.Bank v2 что-то есть полезное?
Додано: Сер 15 лют, 2023 15:08
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:40
Re: О.Bank
У них есть двойная конвертация, если евро платить/снимать?
Додано: Вів 21 лют, 2023 20:35
Re: О.Bank
Проколупався 3 дні з додатком, Дією, селфямі, підтримками банку та Дії.
Врешті-решт підтримка банку заявила шо я повинен звернутись у відділення банку для моєї ідентіфікації. Це при тому, шо у місті немає Ідея банку.
Видалив нафіг цей додаток, хай ще зателефонують.
Додано: Вів 21 лют, 2023 21:27
Water от нахіба вони ті додатки ліплять один за одним ?...таке враження що сидить там який папа Карло - стружить того буратіно..а потім - ну не вийшло , ну його лісом , бере нове поліно і по колу ))). в мому розумінні в нормальногобанку повинен бути веб банкінг з усіма можливостями і якась лайт-версія для мобільних приспроїв , з набором мінімально необхідних іструментів....
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:55
да вопрос в другом
я клиент, у меня есть логин, пароль, тлф, все рабочее
нахиба мне проходить это непроходимое селфи?
Додано: П'ят 24 лют, 2023 00:01
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:41
Re: О.Bank
Досить несподівано Ідея налила кредитний ліміт на О.картку.
Проте, на сайті нічого цікавого по програмі кешбеку не знаходжу, як було колись. Погано дивлюсь чи так і нормальний кешбек (а не акція, по якій запрошують) не відновили?
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:57
Re: О.Bank
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