саме так, закрив кредитки, і телепон від Деї не беру -- задовбали, хай відпочивають
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:13
Re: О.Bank
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:53
Re: О.Bank
Комусь бублик за бублик+ кешбек виплатив? Раніше ж в перший робочий день виплачував. Чи знову 10-те березня чекати?
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