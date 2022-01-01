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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:13

Re: О.Bank

  V2 написав:нормальний кешбек (а не акція, по якій запрошують) не відновили?
саме так, закрив кредитки, і телепон від Деї не беру -- задовбали, хай відпочивають :mrgreen:
Amethyst
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Подякував: 248 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:53

Re: О.Bank

Комусь бублик за бублик+ кешбек виплатив? Раніше ж в перший робочий день виплачував. Чи знову 10-те березня чекати?
Кочевник
 
Повідомлень: 2317
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Подякував: 378 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:26

В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?
Vert
 
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Подякував: 53 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:31

  Vert написав:В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?

Є
wolt450
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