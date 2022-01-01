|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:13
V2 написав:
нормальний кешбек (а не акція, по якій запрошують) не відновили?
саме так, закрив кредитки, і телепон від Деї не беру -- задовбали, хай відпочивають
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3711
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:53
Комусь бублик за бублик+ кешбек виплатив? Раніше ж в перший робочий день виплачував. Чи знову 10-те березня чекати?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:26
В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?
-
Vert
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 21.09.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:31
Vert написав:
В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?
Є
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6608
|2500358
|
Чет 02 бер, 2023 20:50
Alien
|
|6
|2994
|
|