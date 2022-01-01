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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:13

Re: О.Bank

  V2 написав:нормальний кешбек (а не акція, по якій запрошують) не відновили?
саме так, закрив кредитки, і телепон від Деї не беру -- задовбали, хай відпочивають :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:53

Re: О.Bank

Комусь бублик за бублик+ кешбек виплатив? Раніше ж в перший робочий день виплачував. Чи знову 10-те березня чекати?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:26

В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:31

  Vert написав:В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?

Є
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:43

Re: О.Bank

а если потянуть сторонним
из обанк+
тоже 0.5% будет?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:27

  Vert написав:В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?

Встановлював новий застосунок, щоб добратись до депо. Доставав носом в камері квадратик з якогось заходу. Тут з Дії прийшло повідомлення, що запит кредит. рейтингу. А в результаті застопорився, що О.2+ готове мені дати кредитку, якої я не хочу. А до депозитів так і не дійшов. :?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:21

Не ту банку називаємо Шапіто :(
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:29

  klug написав:Не ту банку називаємо Шапіто :(

Так тама весело, а тута сумно, дууже -- це потєряшка Дея
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:11

Re: О.Bank

Шапіто - но гарна , поважна назва )....а ідеєвські банкіри - то клоуни зі своїми застосунками
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:05

Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
klug
 
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