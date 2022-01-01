саме так, закрив кредитки, і телепон від Деї не беру -- задовбали, хай відпочивають
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:13
Re: О.Bank
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:53
Re: О.Bank
Комусь бублик за бублик+ кешбек виплатив? Раніше ж в перший робочий день виплачував. Чи знову 10-те березня чекати?
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:26
В старом приложении отключили возможность открытия депозитов и предлагают загрузить новое. Зарегистрировался в новом, предлагают подписать кредитный договор. Мне не нужна очередная кредитная карта, мне нужен доступ к депозитам. Депозиты вообще есть в новом приложении? Кто-то знает?
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:31
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:43
Re: О.Bank
а если потянуть сторонним
из обанк+
тоже 0.5% будет?
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:27
Встановлював новий застосунок, щоб добратись до депо. Доставав носом в камері квадратик з якогось заходу. Тут з Дії прийшло повідомлення, що запит кредит. рейтингу. А в результаті застопорився, що О.2+ готове мені дати кредитку, якої я не хочу. А до депозитів так і не дійшов.
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:29
Додано: Пон 06 бер, 2023 22:11
Re: О.Bank
Шапіто - но гарна , поважна назва )....а ідеєвські банкіри - то клоуни зі своїми застосунками
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:05
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
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