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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:17
Да, подняли лимит в полтора раза.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:42
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:47
klug написав:
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
угу
после спама очередного
но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
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cohan
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