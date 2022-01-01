RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:17

Re: О.Bank

Да, подняли лимит в полтора раза.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 30.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:42

Аналогично.
Vorlon
 
Повідомлень: 10474
З нами з: 14.06.13
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:47

  klug написав:Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.


угу
после спама очередного

но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 27.09.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:48

  cohan написав:но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека

Це який це Амазон у гривні приймає оплати?
klug
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 18.08.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:29

  klug написав:
  cohan написав:но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека

Це який це Амазон у гривні приймає оплати?


.com онли, остальные увы, тестировал и .de и uk и pl
при добавлении карты укажите что UAH валюта и будет предлагать по ~36,75 примерно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 27.09.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, sens, titanik і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 666, 667, 668
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
6672 2511059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 бер, 2023 22:11
Amethyst
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3024
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3880)
07.03.2023 22:17
Айбокс Банк (282)
07.03.2023 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.