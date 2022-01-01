|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:17
Да, подняли лимит в полтора раза.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1557
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:42
Аналогично.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10474
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:47
klug написав:
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
угу
после спама очередного
но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5337
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:48
cohan написав:
но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
Це який це Амазон у гривні приймає оплати?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7993
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 1119 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:29
klug написав: cohan написав:
но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
Це який це Амазон у гривні приймає оплати?
.com онли, остальные увы, тестировал и .de и uk и pl
при добавлении карты укажите что UAH валюта и будет предлагать по ~36,75 примерно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5337
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:30
klug написав:
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
..так можете самостійно..цифрову відкрити
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7309
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 1318 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6684
|2512238
|
|
|6
|3024
|
|