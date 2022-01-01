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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:17
Да, подняли лимит в полтора раза.
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Кащей
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:42
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:47
klug написав:
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
угу
после спама очередного
но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
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cohan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:48
cohan написав:
но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
Це який це Амазон у гривні приймає оплати?
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klug
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3
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:29
klug написав: cohan написав:
но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
Це який це Амазон у гривні приймає оплати?
.com онли, остальные увы, тестировал и .de и uk и pl
при добавлении карты укажите что UAH валюта и будет предлагать по ~36,75 примерно
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cohan
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Додано: Сер 08 бер, 2023 09:30
klug написав:
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
..так можете самостійно..цифрову відкрити
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-VICTOR-
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:51
-VICTOR- написав: klug написав:
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
..так можете самостійно..цифрову відкрити
Навчіть, бо Ідея щось пише про вітруалку у ОБанк 2.0, але чи то для будь-якої картки чи лише для ОКард+ - ніде не уточнюється, а реєстрація у тому каліці - це ще той квест, який я поки не подолав, щоб перевірити самостійно. Та й досвід колег, котрі хотіли отримати доступ до депозитів, а замість того отримали лише договір на нову кредитку щось не надихає.
P.S. у мене бублик без плюса.
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klug
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3
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:13
Позвонили с львовского номера, за одну из полочных О.Карт - сделали индивидуальное предложение на КБ 5% (максимум 200грн.) За день до этого КЛ подняли до каких-то дурных 6ти значных цифр
Кому-то такой индивидкальный КБ 5% на любые траты через терминал предлагали?
А то ребенок ньансы не может перассказть.
Интересует например когда КБ начисляют - сразу или как раньше до 15 апреля?
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ВIВ
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:26
ВIВ написав:
Позвонили с львовского номера, за одну из полочных О.Карт - сделали индивидуальное предложение на КБ 5% (максимум 200грн.) За день до этого КЛ подняли до каких-то дурных 6ти значных цифр
Кому-то такой индивидкальный КБ 5% на любые траты через терминал предлагали?
А то ребенок ньансы не может перассказть.
Интересует например когда КБ начисляют - сразу или как раньше до 15 апреля?
Кешбек 5% на трати від 1000 грн. Максимальна сума кешбеку 200 грн за всю акцію. Виплата до 28 квітня. Тобто 4 тисячі витратив і на поличку.
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Кочевник
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