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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:17

Re: О.Bank

Да, подняли лимит в полтора раза.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:42

Аналогично.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:47

  klug написав:Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.


угу
после спама очередного

но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:48

  cohan написав:но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека

Це який це Амазон у гривні приймає оплати?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:29

  klug написав:
  cohan написав:но да, Bluetti на Амазоне зашло, спасибо за DCC! лучше всякого кешбека

Це який це Амазон у гривні приймає оплати?


.com онли, остальные увы, тестировал и .de и uk и pl
при добавлении карты укажите что UAH валюта и будет предлагать по ~36,75 примерно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:30

  klug написав:Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.

..так можете самостійно..цифрову відкрити
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:51

  -VICTOR- написав:
  klug написав:Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.

..так можете самостійно..цифрову відкрити

Навчіть, бо Ідея щось пише про вітруалку у ОБанк 2.0, але чи то для будь-якої картки чи лише для ОКард+ - ніде не уточнюється, а реєстрація у тому каліці - це ще той квест, який я поки не подолав, щоб перевірити самостійно. Та й досвід колег, котрі хотіли отримати доступ до депозитів, а замість того отримали лише договір на нову кредитку щось не надихає.

P.S. у мене бублик без плюса.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:13

Позвонили с львовского номера, за одну из полочных О.Карт - сделали индивидуальное предложение на КБ 5% (максимум 200грн.) За день до этого КЛ подняли до каких-то дурных 6ти значных цифр :)
Кому-то такой индивидкальный КБ 5% на любые траты через терминал предлагали?
А то ребенок ньансы не может перассказть.
Интересует например когда КБ начисляют - сразу или как раньше до 15 апреля?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:26

  ВIВ написав:Позвонили с львовского номера, за одну из полочных О.Карт - сделали индивидуальное предложение на КБ 5% (максимум 200грн.) За день до этого КЛ подняли до каких-то дурных 6ти значных цифр :)
Кому-то такой индивидкальный КБ 5% на любые траты через терминал предлагали?
А то ребенок ньансы не может перассказть.
Интересует например когда КБ начисляют - сразу или как раньше до 15 апреля?

Кешбек 5% на трати від 1000 грн. Максимальна сума кешбеку 200 грн за всю акцію. Виплата до 28 квітня. Тобто 4 тисячі витратив і на поличку.
Кочевник
 
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