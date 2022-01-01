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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 бер, 2023 22:23
klug написав: -VICTOR- написав: klug написав:
Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
..так можете самостійно..цифрову відкрити
Навчіть, бо Ідея щось пише про вітруалку у ОБанк 2.0
, але чи то для будь-якої картки чи лише для ОКард+ - ніде не уточнюється, а реєстрація у тому каліці - це ще той квест, який я поки не подолав, щоб перевірити самостійно. Та й досвід колег, котрі хотіли отримати доступ до депозитів, а замість того отримали лише договір на нову кредитку щось не надихає.
P.S. у мене бублик без плюса.
Відкрив недавно, чуть глюкнуло, але все пройшло швидко
Відкривається додаток - автоматично карта. ліміт дали
кажуть, що мав би бути акційний кешбек, 10побачу
Є діюча КБВ
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Додано: Сер 08 бер, 2023 22:26
Кочевник написав: ВIВ написав:
Позвонили с львовского номера, за одну из полочных О.Карт - сделали индивидуальное предложение на КБ 5% (максимум 200грн.) За день до этого КЛ подняли до каких-то дурных 6ти значных цифр
Кому-то такой индивидкальный КБ 5% на любые траты через терминал предлагали?
А то ребенок ньансы не может перассказть.
Интересует например когда КБ начисляют - сразу или как раньше до 15 апреля?
Кешбек 5% на трати від 1000 грн. Максимальна сума кешбеку 200 грн за всю акцію. Виплата до 28 квітня. Тобто 4 тисячі витратив і на поличку.
Аналогічно прийшло на КБВ
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wolt450
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- Подякували: 388 раз.
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