klug написав:Цирк продовжує гастролі: підвищили ліміт за простроченою карткою, котру не захотіли мені перевипускати взимку.
..так можете самостійно..цифрову відкрити
Навчіть, бо Ідея щось пише про вітруалку у ОБанк 2.0, але чи то для будь-якої картки чи лише для ОКард+ - ніде не уточнюється, а реєстрація у тому каліці - це ще той квест, який я поки не подолав, щоб перевірити самостійно. Та й досвід колег, котрі хотіли отримати доступ до депозитів, а замість того отримали лише договір на нову кредитку щось не надихає.
P.S. у мене бублик без плюса.
Відкрив недавно, чуть глюкнуло, але все пройшло швидко Відкривається додаток - автоматично карта. ліміт дали кажуть, що мав би бути акційний кешбек, 10побачу Є діюча КБВ
ВIВ написав:Позвонили с львовского номера, за одну из полочных О.Карт - сделали индивидуальное предложение на КБ 5% (максимум 200грн.) За день до этого КЛ подняли до каких-то дурных 6ти значных цифр Кому-то такой индивидкальный КБ 5% на любые траты через терминал предлагали? А то ребенок ньансы не может перассказть. Интересует например когда КБ начисляют - сразу или как раньше до 15 апреля?
Кешбек 5% на трати від 1000 грн. Максимальна сума кешбеку 200 грн за всю акцію. Виплата до 28 квітня. Тобто 4 тисячі витратив і на поличку.
Навчіть, бо Ідея щось пише про вітруалку у ОБанк 2.0, але чи то для будь-якої картки чи лише для ОКард+ - ніде не уточнюється, а реєстрація у тому каліці - це ще той квест, який я поки не подолав, щоб перевірити самостійно. Та й досвід колег, котрі хотіли отримати доступ до депозитів, а замість того отримали лише договір на нову кредитку щось не надихає.
P.S. у мене бублик без плюса.
Відкрив недавно, чуть глюкнуло, але все пройшло швидко Відкривається додаток - автоматично карта. ліміт дали кажуть, що мав би бути акційний кешбек, 10побачу Є діюча КБВ
Я питав, як відкрити віртуалку до рахунку ОКард, де вже є ліміт, але закінчилася картка. Історія про відкриття ще однієї кредитки мені у цьому не дуже допомагає.
klug написав:Навчіть, бо Ідея щось пише про вітруалку у ОБанк 2.0, але чи то для будь-якої картки чи лише для ОКард+ - ніде не уточнюється, а реєстрація у тому каліці - це ще той квест, який я поки не подолав, щоб перевірити самостійно. Та й досвід колег, котрі хотіли отримати доступ до депозитів, а замість того отримали лише договір на нову кредитку щось не надихає.
P.S. у мене бублик без плюса.
Відкрив недавно, чуть глюкнуло, але все пройшло швидко Відкривається додаток - автоматично карта. ліміт дали кажуть, що мав би бути акційний кешбек, 10побачу Є діюча КБВ
Я питав, як відкрити віртуалку до рахунку ОКард, де вже є ліміт, але закінчилася картка. Історія про відкриття ще однієї кредитки мені у цьому не дуже допомагає.
Точно так же: відкриваєте новий додаток, реєструєтесь, отримуєте нову віртуальну картку і ліміт переходить на неї. Принаймні у мене так було.