Кочевник написав:Відкривається віза до існуючої О-шки. Картка називається О+ і є лише віртуальною.
Там не все так однозначно з тою віртуальною. Вона дійсно у додатку може бути підписана як о.кард+, але коли я місяць тому написав у підтримку чи приймає в мене така картка участь у акції - мені прямо написали "У вас немає ОКард+ - в додатку ОБанк2.0 ви відкрили додаткову карту до рахунку ОКард". На моє заперечення та зауваження, що в мене в додатку є повідомлення "Ви відкрили цифрову ОКартку+" зміст якого якраз в тому що я таку картку відкрив - оператор мені повідомив що це помилка додатку і зафіксував звернення на доопрацювання додатку. Ну я після цього їхній додаток 2.0 зніс до чортів собачих - толку з нього як з козла молока - ще й відкрита картка виявилась повний "порожняк"