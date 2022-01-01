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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:57

  klug написав:
  ramaz написав:
  klug написав:Я питав, як відкрити віртуалку до рахунку ОКард, де вже є ліміт, але закінчилася картка.

На сайте есть мануал.

Корисне посилання, але запізніло на два місяці. Ввожу останні 4 цифри картки, що закінчилася, і мене повертає на попередній крок.

Вище вже писали: відкриваєте як нову карту.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:06

  Кочевник написав:Відкривається віза до існуючої О-шки. Картка називається О+ і є лише віртуальною.

Там не все так однозначно з тою віртуальною. Вона дійсно у додатку може бути підписана як о.кард+, але коли я місяць тому написав у підтримку чи приймає в мене така картка участь у акції - мені прямо написали "У вас немає ОКард+ - в додатку ОБанк2.0 ви відкрили додаткову карту до рахунку ОКард". На моє заперечення та зауваження, що в мене в додатку є повідомлення "Ви відкрили цифрову ОКартку+" зміст якого якраз в тому що я таку картку відкрив - оператор мені повідомив що це помилка додатку і зафіксував звернення на доопрацювання додатку. Ну я після цього їхній додаток 2.0 зніс до чортів собачих - толку з нього як з козла молока - ще й відкрита картка виявилась повний "порожняк"
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:44

Re: О.Bank

Оператор йолуп.
Я відкрив допку-віртуалку О+ до існуючої. І отримав вже першу порцію кешбеку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 06:47

  Кочевник написав:Оператор йолуп.
Я відкрив допку-віртуалку О+ до існуючої. І отримав вже першу порцію кешбеку.

Щодо вашої картки я жодним чином не сумніваюсь але не згоден з вашим висновком щодо оператора. Схоже чомусь мені дійсно ідея відкрила не О+ а додаткову діджитал картку у тарифі просто Окард. Саме її тарифи скачуються у додатку у відповідному меню картки. І крім вітального повідомлення, де зазначалось що мені відкрився О+ наразі немає жодної згадки чи ознаки яка б свідчила, що картка може належати до 0+. Тому я й написав, що там не усе так однозначно і ідея може з якихось причин відкривати і цифровий "бублик без плюса"
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