Кочевник написав:Відкривається віза до існуючої О-шки. Картка називається О+ і є лише віртуальною.
Там не все так однозначно з тою віртуальною. Вона дійсно у додатку може бути підписана як о.кард+, але коли я місяць тому написав у підтримку чи приймає в мене така картка участь у акції - мені прямо написали "У вас немає ОКард+ - в додатку ОБанк2.0 ви відкрили додаткову карту до рахунку ОКард". На моє заперечення та зауваження, що в мене в додатку є повідомлення "Ви відкрили цифрову ОКартку+" зміст якого якраз в тому що я таку картку відкрив - оператор мені повідомив що це помилка додатку і зафіксував звернення на доопрацювання додатку. Ну я після цього їхній додаток 2.0 зніс до чортів собачих - толку з нього як з козла молока - ще й відкрита картка виявилась повний "порожняк"
Кочевник написав:Оператор йолуп. Я відкрив допку-віртуалку О+ до існуючої. І отримав вже першу порцію кешбеку.
Щодо вашої картки я жодним чином не сумніваюсь але не згоден з вашим висновком щодо оператора. Схоже чомусь мені дійсно ідея відкрила не О+ а додаткову діджитал картку у тарифі просто Окард. Саме її тарифи скачуються у додатку у відповідному меню картки. І крім вітального повідомлення, де зазначалось що мені відкрився О+ наразі немає жодної згадки чи ознаки яка б свідчила, що картка може належати до 0+. Тому я й написав, що там не усе так однозначно і ідея може з якихось причин відкривати і цифровий "бублик без плюса"
Кочевник написав:Оператор йолуп. Я відкрив допку-віртуалку О+ до існуючої. І отримав вже першу порцію кешбеку.
Щодо вашої картки я жодним чином не сумніваюсь але не згоден з вашим висновком щодо оператора. Схоже чомусь мені дійсно ідея відкрила не О+ а додаткову діджитал картку у тарифі просто Окард. Саме її тарифи скачуються у додатку у відповідному меню картки. І крім вітального повідомлення, де зазначалось що мені відкрився О+ наразі немає жодної згадки чи ознаки яка б свідчила, що картка може належати до 0+. Тому я й написав, що там не усе так однозначно і ідея може з якихось причин відкривати і цифровий "бублик без плюса"
У меня все тоже самое, что и у вас, но кэшбек за 9-28 февраля выплатили. Виртуалка (типа ОК+) привязана к одному и тому же счету с ОК. Единственное, что не могу проверить начисление кэшбека за расчеты основной картой, т.к. в тот период платил виртуалкой.
Кочевник написав:Оператор йолуп. Я відкрив допку-віртуалку О+ до існуючої. І отримав вже першу порцію кешбеку.
Щодо вашої картки я жодним чином не сумніваюсь але не згоден з вашим висновком щодо оператора. Схоже чомусь мені дійсно ідея відкрила не О+ а додаткову діджитал картку у тарифі просто Окард. Саме її тарифи скачуються у додатку у відповідному меню картки. І крім вітального повідомлення, де зазначалось що мені відкрився О+ наразі немає жодної згадки чи ознаки яка б свідчила, що картка може належати до 0+. Тому я й написав, що там не усе так однозначно і ідея може з якихось причин відкривати і цифровий "бублик без плюса"
Тарифи бублика з плюсом і без однакові. Карти відрізняються лише сорочкою в додатку. І прив'язані до одного рахунку.
Для встановлення істини вирішив зателефонувати до підтримки (минулого разу спілкувався в вайбері) та попросив перевірити чи приймає моя додаткова картка до Окард, яка була відкрита після початку акції і відповідно запрошення до акції не було, участь у кешбек акції. Відповідь після певної паузи - ні не приймає. Перевіряти на практиці - бажання не маю. Нехай покривається пилюкою далі.