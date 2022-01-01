Alien написав:Для встановлення істини вирішив зателефонувати до підтримки (минулого разу спілкувався в вайбері) та попросив перевірити чи приймає моя додаткова картка до Окард, яка була відкрита після початку акції і відповідно запрошення до акції не було, участь у кешбек акції. Відповідь після певної паузи - ні не приймає. Перевіряти на практиці - бажання не маю. Нехай покривається пилюкою далі.
Скоріше за все, так і є. Тут же плюшки роздаються індивідуально. Мені наприклад не приходило запрошення на 5% кешбек, та й ліміт не підвищили.