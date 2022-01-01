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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:28

  Alien написав:Для встановлення істини вирішив зателефонувати до підтримки (минулого разу спілкувався в вайбері) та попросив перевірити чи приймає моя додаткова картка до Окард, яка була відкрита після початку акції і відповідно запрошення до акції не було, участь у кешбек акції. Відповідь після певної паузи - ні не приймає. Перевіряти на практиці - бажання не маю. Нехай покривається пилюкою далі.

Скоріше за все, так і є. Тут же плюшки роздаються індивідуально. Мені наприклад не приходило запрошення на 5% кешбек, та й ліміт не підвищили.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:03

  Bosstone написав:
  Кочевник написав:Запрошення було. Картку відкрив до початку акції.
Сорочки відрізняються в старому Бубліку. В новому вони обідві такі самі фіолетові.

Так само

Тобто виходить, що ключовим був саме факт наявності запрошення. Якщо воно було то вже пофіг які там карти у наявності та як вони називаються. А якщо запрошення не було - то й кешбеку буде катма. Хіба що хтось повністю новий зайде на Обанк2.0 - то йому може і обломиться. А так вже існуючому клієнту виходить якщо запрошення не було то можна й не перейматися - це свято не для нього
Alien
 
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  #<1 ... 106107108109
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