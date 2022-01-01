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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:28
Alien написав:
Для встановлення істини вирішив зателефонувати до підтримки (минулого разу спілкувався в вайбері) та попросив перевірити чи приймає моя додаткова картка до Окард, яка була відкрита після початку акції і відповідно запрошення до акції не було, участь у кешбек акції. Відповідь після певної паузи - ні не приймає. Перевіряти на практиці - бажання не маю. Нехай покривається пилюкою далі.
Скоріше за все, так і є. Тут же плюшки роздаються індивідуально. Мені наприклад не приходило запрошення на 5% кешбек, та й ліміт не підвищили.
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Bosstone
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:03
Bosstone написав: Кочевник написав:
Запрошення було. Картку відкрив до початку акції.
Сорочки відрізняються в старому Бубліку. В новому вони обідві такі самі фіолетові.
Так само
Тобто виходить, що ключовим був саме факт наявності запрошення. Якщо воно було то вже пофіг які там карти у наявності та як вони називаються. А якщо запрошення не було - то й кешбеку буде катма. Хіба що хтось повністю новий зайде на Обанк2.0 - то йому може і обломиться. А так вже існуючому клієнту виходить якщо запрошення не було то можна й не перейматися - це свято не для нього
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Alien
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:05
Перевыпустил карту Обанка по сроку. Карта светится серым в приложении.
Нажатие кнопки "разблокировать" в приложении завершается ошибкой (карта остаётся "серой")
Горячка предлагает проверить баланс в банкомате (рядом только "чужие"), что есть платно. В отделении сразу не сказали про необходимость "вставлять куда-то для "активации"". Теперь рядом нет "родного" терминала или банкомата.
По факту получается, то навязывают дополнительную услугу проверки баланса (в моем случае даже платно) для возможности пользования картой (ввести данные карты на сайте в интернете для оплаты услуг) - то есть "навязывание дополнительных (платных) услуг" (баланс мне проверять не нужно - я его знаю). и нарушение ЗУ "Про банки ...."
Но операторам "хоть кол на голове теши"
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Helicopter11
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Додано: Пон 13 бер, 2023 19:15
Helicopter11 написав:
Перевыпустил карту Обанка по сроку. Карта светится серым в приложении.
Нажатие кнопки "разблокировать" в приложении завершается ошибкой (карта остаётся "серой")
Горячка предлагает проверить баланс в банкомате (рядом только "чужие"), что есть платно. В отделении сразу не сказали про необходимость "вставлять куда-то для "активации"". Теперь рядом нет "родного" терминала или банкомата.
По факту получается, то навязывают дополнительную услугу проверки баланса (в моем случае даже платно) для возможности пользования картой (ввести данные карты на сайте в интернете для оплаты услуг) - то есть "навязывание дополнительных (платных) услуг" (баланс мне проверять не нужно - я его знаю). и нарушение ЗУ "Про банки ...."
Но операторам "хоть кол на голове теши"
Я бы не рассчитывал на абсолютную компетентность оператора. Особо не вникал, но вроде достаточно любой операции с вводом пина. Попробуйте запросить в банкомате выдачу нала на сумму больше доступного остатка.
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Bosstone
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Додано: Пон 13 бер, 2023 20:20
Bosstone написав: Helicopter11 написав:
Перевыпустил карту Обанка по сроку. Карта светится серым в приложении.
Нажатие кнопки "разблокировать" в приложении завершается ошибкой (карта остаётся "серой")
Горячка предлагает проверить баланс в банкомате (рядом только "чужие"), что есть платно. В отделении сразу не сказали про необходимость "вставлять куда-то для "активации"". Теперь рядом нет "родного" терминала или банкомата.
По факту получается, то навязывают дополнительную услугу проверки баланса (в моем случае даже платно) для возможности пользования картой (ввести данные карты на сайте в интернете для оплаты услуг) - то есть "навязывание дополнительных (платных) услуг" (баланс мне проверять не нужно - я его знаю). и нарушение ЗУ "Про банки ...."
Но операторам "хоть кол на голове теши"
Я бы не рассчитывал на абсолютную компетентность оператора. Особо не вникал, но вроде достаточно любой операции с вводом пина. Попробуйте запросить в банкомате выдачу нала на сумму больше доступного остатка.
Фиг, операция д.б. успешной
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:41
Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.
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Bosstone
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Додано: Сер 15 бер, 2023 22:42
Alien написав:
Тобто виходить, що ключовим був саме факт наявності запрошення. Якщо воно було то вже пофіг які там карти у наявності та як вони називаються
В мене запрошення було, а от кешбеку не дали. Ще на початку запитував у підтримки, чи беру участь в акції, написали якщо було запрошення, значить беру. Сьогодні їм написав, обіцяють розібратися і зателефонувати.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:00
Більше року картки "Ідеї" лежать на поличці, припадаючи пилом. Але пропозиції за 5% кешбеку не отримував.
Нехай лежать далі...
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:04
Bosstone написав:
Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.
А нашо він потрібен?
В моєму особистому рейтингу Ідея змагається з Кредо за звання "найбільш непотрібного банку". Причому Ідея в цілому (і сама, і О.Банк)
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