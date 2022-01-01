Alien написав:
Наприклад якщо у другій половині місяця є трати які не окешбечується і по о.кард свого часу рд підібрана правильно (в мене одна 17-го, друга в сім'ї 23-го), то щоб не мати куций грейс в 35-45 днів, заплативши кредиткою інших банків у яких рд 30-31 числа, я плачу кредитками о.кард та маю повноцінний грейс 50-60 днів.
Крім того ще є певні операції,коли кредитний ліміт можна вибрати та потім повернути лишаючись у грейсі, а в проміжку між взяттям та поверненням помаринувати їх десь під 12-15 річних. Втім це зовсім інша історія
как интересно живете )
мне достаточно Амазона и DCC