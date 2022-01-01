RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:06

  Alien написав:
  Искатель написав:
  Bosstone написав:Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.

А нашо він потрібен?

Наприклад якщо у другій половині місяця є трати які не окешбечується і по о.кард свого часу рд підібрана правильно (в мене одна 17-го, друга в сім'ї 23-го), то щоб не мати куций грейс в 35-45 днів, заплативши кредиткою інших банків у яких рд 30-31 числа, я плачу кредитками о.кард та маю повноцінний грейс 50-60 днів.
Крім того ще є певні операції,коли кредитний ліміт можна вибрати та потім повернути лишаючись у грейсі, а в проміжку між взяттям та поверненням помаринувати їх десь під 12-15 річних. Втім це зовсім інша історія


как интересно живете )
мне достаточно Амазона и DCC
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: FinTech, Kalgan, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 707, 708, 709
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
7081 2555394
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 08:56
Sense Bank
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3077
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1716)
28.03.2023 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.