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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:06
Alien написав: Искатель написав: Bosstone написав:
Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.
А нашо він потрібен?
Наприклад якщо у другій половині місяця є трати які не окешбечується і по о.кард свого часу рд підібрана правильно (в мене одна 17-го, друга в сім'ї 23-го), то щоб не мати куций грейс в 35-45 днів, заплативши кредиткою інших банків у яких рд 30-31 числа, я плачу кредитками о.кард та маю повноцінний грейс 50-60 днів.
Крім того ще є певні операції,коли кредитний ліміт можна вибрати та потім повернути лишаючись у грейсі, а в проміжку між взяттям та поверненням помаринувати їх десь під 12-15 річних. Втім це зовсім інша історія
как интересно живете )
мне достаточно Амазона и DCC
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cohan
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:50
cohan написав:
мне достаточно Амазона и DCC
Ну я Амазоном перехворів десь в 2015-2017. Згодом прийшов до висновку що мені там нічого особливо і не треба - встигнути в використати вже накуплене
. Адже з віком потреби змінюються і починаєш цінувати інше, а рецепту вічного життя на жаль все ніяк не винайдуть ;(
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Alien
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