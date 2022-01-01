Bosstone написав:Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.
А нашо він потрібен?
Наприклад якщо у другій половині місяця є трати які не окешбечується і по о.кард свого часу рд підібрана правильно (в мене одна 17-го, друга в сім'ї 23-го), то щоб не мати куций грейс в 35-45 днів, заплативши кредиткою інших банків у яких рд 30-31 числа, я плачу кредитками о.кард та маю повноцінний грейс 50-60 днів. Крім того ще є певні операції,коли кредитний ліміт можна вибрати та потім повернути лишаючись у грейсі, а в проміжку між взяттям та поверненням помаринувати їх десь під 12-15 річних. Втім це зовсім інша історія
как интересно живете ) мне достаточно Амазона и DCC
Ну я Амазоном перехворів десь в 2015-2017. Згодом прийшов до висновку що мені там нічого особливо і не треба - встигнути в використати вже накуплене . Адже з віком потреби змінюються і починаєш цінувати інше, а рецепту вічного життя на жаль все ніяк не винайдуть ;(