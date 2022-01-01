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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:06

  Alien написав:
  Искатель написав:
  Bosstone написав:Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.

А нашо він потрібен?

Наприклад якщо у другій половині місяця є трати які не окешбечується і по о.кард свого часу рд підібрана правильно (в мене одна 17-го, друга в сім'ї 23-го), то щоб не мати куций грейс в 35-45 днів, заплативши кредиткою інших банків у яких рд 30-31 числа, я плачу кредитками о.кард та маю повноцінний грейс 50-60 днів.
Крім того ще є певні операції,коли кредитний ліміт можна вибрати та потім повернути лишаючись у грейсі, а в проміжку між взяттям та поверненням помаринувати їх десь під 12-15 річних. Втім це зовсім інша історія


как интересно живете )
мне достаточно Амазона и DCC
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:50

Re: О.Bank

  cohan написав:мне достаточно Амазона и DCC

Ну я Амазоном перехворів десь в 2015-2017. Згодом прийшов до висновку що мені там нічого особливо і не треба - встигнути в використати вже накуплене ;). Адже з віком потреби змінюються і починаєш цінувати інше, а рецепту вічного життя на жаль все ніяк не винайдуть ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:37

  Искатель написав:
  Bosstone написав:Таки запропонували долити 50 к. В моєму особистому рейтингу продовжує залишатись найлояльнішим банком.

А нашо він потрібен?

В моєму особистому рейтингу Ідея змагається з Кредо за звання "найбільш непотрібного банку". Причому Ідея в цілому (і сама, і О.Банк)


Я так понимаю после акции карта отправляется на полку у многих
https://ideabank.ua/sites/default/files ... _2.0_1.pdf
emeta
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