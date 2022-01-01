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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 тра, 2023 15:52
Re: О.Bank
Банк в неділю прийняв Сеп та зарахував погашення кредитки.
Додано: Нед 21 тра, 2023 16:37
Додано: Чет 15 чер, 2023 05:58
Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.
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