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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 15:52

Re: О.Bank

Банк в неділю прийняв Сеп та зарахував погашення кредитки.
lel
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 382 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 16:37

  lel написав:Банк в неділю прийняв Сеп та зарахував погашення кредитки.

p2p в суботу теж зарахував одразу
Bosstone
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 21.04.10
Подякував: 811 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 05:58

Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.
klug
 
Повідомлень: 8147
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:06

  klug написав:Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.

банка кредлім наливає і на тому дякуємо.
KVV
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 29.11.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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