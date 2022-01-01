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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 тра, 2023 15:52
Банк в неділю прийняв Сеп та зарахував погашення кредитки.
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lel
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Додано: Нед 21 тра, 2023 16:37
lel написав:
Банк в неділю прийняв Сеп та зарахував погашення кредитки.
p2p в суботу теж зарахував одразу
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Bosstone
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Додано: Чет 15 чер, 2023 05:58
Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.
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klug
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:06
klug написав:
Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.
банка кредлім наливає і на тому дякуємо.
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KVV
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Додано: Чет 15 чер, 2023 19:04
KVV написав: klug написав:
Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.
банка кредлім наливає і на тому дякуємо.
Не ятріть душу: ліміт є, а картки нема.
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klug
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