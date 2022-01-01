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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

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О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 15:52

Re: О.Bank

Банк в неділю прийняв Сеп та зарахував погашення кредитки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 16:37

  lel написав:Банк в неділю прийняв Сеп та зарахував погашення кредитки.

p2p в суботу теж зарахував одразу
Bosstone
 
Повідомлень: 2277
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 05:58

Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:06

  klug написав:Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.

банка кредлім наливає і на тому дякуємо.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:04

  KVV написав:
  klug написав:Бублик у якійсь своїй альтернативній реальності живе: у описі свіжого оновлення бублика 2.0 на Андроїд пишуть, що реалізували продаж валюти онлайн. Тепер точно клієнт попре.

банка кредлім наливає і на тому дякуємо.

Не ятріть душу: ліміт є, а картки нема.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:37

  klug написав:ліміт є, а картки нема.

Бублик 2.0 такий само безтолковий, як і перший: пункт "перевипустити картку" для бублик-картки є, але неактивний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:13

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шляпа, як вона є)))
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:36

Re: О.Bank

Панове, а таке питання - чи можна користуватися додатком 2.0. , якщо нема айдікартки та заграну? Чи реєстрацію в додатку не пропустить?
1finanсier
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