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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 06:57
1finanсier написав: Valeriy237 написав:1finanсier
Раньше было не возможно... Но, некоторое время назад, такая возможность появилась, мне удалось установить и зарегистрироваться в O.bank 2.0, имея паспорт "книжечку".
Скачайте приложение и следуйте инструкциям.
Спробував - ніфіга. Лише через дію, а там написало - що нема тих документів, що запрашує банк
Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають
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