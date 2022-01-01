Раньше было не возможно... Но, некоторое время назад, такая возможность появилась, мне удалось установить и зарегистрироваться в O.bank 2.0, имея паспорт "книжечку". Скачайте приложение и следуйте инструкциям.
Спробував - ніфіга. Лише через дію, а там написало - що нема тих документів, що запрашує банк
Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають
Раньше было не возможно... Но, некоторое время назад, такая возможность появилась, мне удалось установить и зарегистрироваться в O.bank 2.0, имея паспорт "книжечку". Скачайте приложение и следуйте инструкциям.
Спробував - ніфіга. Лише через дію, а там написало - що нема тих документів, що запрашує банк
Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають
Я є вже клієнтом О.банку. Але все одно вимагає ідентифікацію через Дію (інших можливостей не надає - лише кнопка - ідентифікуватися через дію )
Alien написав:Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають
Я є вже клієнтом О.банку. Але все одно вимагає ідентифікацію через Дію (інших можливостей не надає - лише кнопка - ідентифікуватися через дію )
В вайбер мені надходило повідомлення, що Дія більше не потрібна: Скачав, спробував - ідентифікація по селфі.