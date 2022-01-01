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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 06:57

  1finanсier написав:
  Valeriy237 написав:1finanсier

Раньше было не возможно... Но, некоторое время назад, такая возможность появилась, мне удалось установить и зарегистрироваться в O.bank 2.0, имея паспорт "книжечку".
Скачайте приложение и следуйте инструкциям.

Спробував - ніфіга. Лише через дію, а там написало - що нема тих документів, що запрашує банк

Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:37

  Alien написав:
  1finanсier написав:
  Valeriy237 написав:1finanсier

Раньше было не возможно... Но, некоторое время назад, такая возможность появилась, мне удалось установить и зарегистрироваться в O.bank 2.0, имея паспорт "книжечку".
Скачайте приложение и следуйте инструкциям.

Спробував - ніфіга. Лише через дію, а там написало - що нема тих документів, що запрашує банк

Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають

Я є вже клієнтом О.банку. Але все одно вимагає ідентифікацію через Дію (інших можливостей не надає - лише кнопка - ідентифікуватися через дію )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:08

Re: О.Bank

Застосунок 1.0 тільки в мене впав? Чи це Бублик щось крутить в себе?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:45

  dr_morgenstern написав:Застосунок 1.0 тільки в мене впав? Чи це Бублик щось крутить в себе?

У мене працює. Операцій ніяких не робив, але "на перегляд" все відпрацьовує нормально.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:57

  AlexTk написав:
  dr_morgenstern написав:Застосунок 1.0 тільки в мене впав? Чи це Бублик щось крутить в себе?

У мене працює. Операцій ніяких не робив, але "на перегляд" все відпрацьовує нормально.

Так, вже запрацювало.
Дякую за інфо!
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:06

  1finanсier написав:
  Alien написав:Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають

Я є вже клієнтом О.банку. Але все одно вимагає ідентифікацію через Дію (інших можливостей не надає - лише кнопка - ідентифікуватися через дію )


В вайбер мені надходило повідомлення, що Дія більше не потрібна:
Зображення
Скачав, спробував - ідентифікація по селфі.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:00

  Alien написав:
  1finanсier написав:
  Valeriy237 написав:1finanсier

Раньше было не возможно... Но, некоторое время назад, такая возможность появилась, мне удалось установить и зарегистрироваться в O.bank 2.0, имея паспорт "книжечку".
Скачайте приложение и следуйте инструкциям.

Спробував - ніфіга. Лише через дію, а там написало - що нема тих документів, що запрашує банк

Ви вже клієнт банку чи лише намагаєтесь ним стати? Діючі клієнти я так розумію можуть користуватись 2.0 одразу після ідентифікації. І тут біометричні документи не потрібні. Новим я так розумію вони потрібні саме для реєстрації у банку якої вони наразі не мають


К сожалению, и действующие клиенты банка, вынуждены снова проходить идентификацию при регистрации в 2.0.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:13

  1finanсier написав:
Я є вже клієнтом О.банку. Але все одно вимагає ідентифікацію через Дію (інших можливостей не надає - лише кнопка - ідентифікуватися через дію )


Попробуйте удалить 2.0 и установить по новой, мне дало возможность пройти регистрацию через селфи и БанкID, без Діі.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:17

  dr_morgenstern написав:
  AlexTk написав:
  dr_morgenstern написав:Застосунок 1.0 тільки в мене впав? Чи це Бублик щось крутить в себе?

У мене працює. Операцій ніяких не робив, але "на перегляд" все відпрацьовує нормально.

Так, вже запрацювало.
Дякую за інфо!


Сегодня с утра, были плановые технические работы по приложению, они предупреждали заранее.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:10

Re: О.Bank

Всім відповівшим для вирішення моєї проблеми велике дякую та '+' у карму )
1finanсier
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