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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:13

Може ще комусь буде корисним: нарешті можна у застосунку О.Банк 2.0 випустити нову цифрову О.Кард, якщо стара уже закінчилася.
klug
 
Повідомлень: 8263
З нами з: 18.08.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:06

Re: О.Bank

Зняття з якої з комісією. Якщо без, то треба відкрити картку для виплат, але вже у відділенні.
Snower
 
Повідомлень: 156
З нами з: 17.12.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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